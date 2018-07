“Tengo el razonable optimismo de que se haga justicia y que Nicanor jure. Existen los mecanismos legales que pueden salvar esta arbitrariedad cometida por Fernando Lugo”, dijo el titular de la Cámara Alta en comunicación con Radio Ñandutí.

Dijo que le sorprendió la decisión tomada por Fernando Lugo en la última semana, desacatando una orden judicial y pasando por encima todos los procedimientos de un proceso de juramento.

Explicó que Lugo no realizó de forma correcta su juramento, ya que lo que correspondía es que lo haga ante el vicepresidente de la Cámara. “Fernando Lugo no cumplió con el requisito y hoy está en duda si en ese instante, juró o no juró”, sostuvo.

Sin embargo, dijo que confía en que Duarte Frutos en los próximos días pueda ocupar su banca, en la que hoy se encuentra Mirta Gusinky. "Estoy convencido de que Nicanor va a terminar jurando", finalizó.