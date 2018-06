Ante el fracaso al no conseguir la titularidad de la Mesa Directiva, la bancada colorada cartista se retiró de la primera sesión preparatoria de Diputados.

El diputado Bachi Núñez anunció en la sesión que su bloque iba a retirarse tras conocerse la victoria del abdista Miguel Cuevas sobre el liberal Pastor Vera Bejarano, quien fue propuesto por ellos.

En charla con la prensa, el extitular de los diputados, Pedro Alliana, manifestó que “hoy se perdió en Cámara de Diputados, pero hay muchas elecciones aun. La Mesa Directiva se vuelve a elegir dentro de un año”. No obstante, además deseó el éxito a quien ahora lo reemplaza.

Respecto al motivo de la salida de los cartistas, indicó que no sienten que tengan espacio y que lo mejor era retirarse. “Entendemos que no tenemos participación en la Mesa Directiva. Dejamos que ellos decidan libremente. No es que dejamos sin quórum”, puntualizó.