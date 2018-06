Tras haber ganado las elecciones generales, el Partido Colorado vive un panorama incierto tras la ruptura de las relaciones entre los movimientos más grandes de la nucleación política, al no respetarse “las reglas de juego”.

Una crisis política dentro del propio partido se vive tras agotarse las instancias para acordar la aceptación de la renuncia del presidente Horacio Cartes, el líder de Honor Colorado que fue electo y proclamado senador para el siguiente periodo legislativo, pero no podría asumir al verse impedido por seguir en el Poder Ejecutivo.

El titular de la Asociación Nacional Republicana (ANR), el diputado cartista Pedro Alliana, indicó que no es para nada saludable lo que ocurre en las carpas coloradas con esta evidente ruptura.

“Como presidente del partido no me puedo quejar callado viendo como se le está manoseando y traicionando a un movimiento muy grande de mi partido”, indicó. “Es doloroso lo que pasa. Tenemos que mirar para adelante, acá el mundo no se acaba, pero fuimos traicionados por nuestros propios correligionarios”, añadió.

En conversación telefónica con radio 1000 AM, el político colorado mencionó que cuando se percataron que no conseguían los votos para aceptarse la renuncia, ya habían tirado la toalla, pero que luego los senadores abdistas Silvio “Beto” Ovelar y Calé Galaverna “dieron esperanzas”.

Señaló que en todo momento aclararon que no existió ni iba a haber acondicionamiento alguno para acompañar la conformación de la Mesa Directiva, si es que se aceptaba la dimisión. También el diputado contó que le había preguntado a Marito Abdo Benítez si iban a acompañar a Honor Colorado en la presidencia de la Cámara de Diputados, pero que le dijo que no sabía.

Por otra parte, Alliana ratificó que Luis Castiglioni es un traidor y que nadie puede ofenderse por eso, atendiendo que su sector no fue a la ANR durante casi dos años de su mandato. "Ahora le quieren hacer jurar a Rodolfo Friedmann. Estamos todos locos”, puntualizó.