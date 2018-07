El parlamentario paraguayo del Mercosur, Neri Olmedo, nombró como asistente ad honorem a su hijo, quien es modelo, futbolista y trabajador del rubro de bienes raíces. La autoridad lo llevó a Uruguay para el acto donde asumió su banca y donde otorgó una criticada entrevista a los medios internacionales, al demostrar que no está preparado para el cargo.

El parlasuriano liberal Neri Olmedo confirmó que nombró a su hijo Javi Olmedo como asistente de su gabinete, pero aclarando que lo hace Ad honorem, ante las críticas recibidas por parte de la ciudadanía.

Su hijo, quien es modelo independiente, jugador deportivo y asesor de ventas de la inmobiliaria de la familia, defendió a su padre al indicar que no hiló palabras con frases poéticas, pero que posee firmes convicciones de aportar grandes transformaciones en el bloque. “Me siento tan grato por las oportunidades que me diste. Estás demostrando que la sabiduría no es hablar lindo, la sabiduría es aplicar el conocimiento y lo vas haciendo“, indicó el descendiente a su progenitor a través de las redes sociales.

DESCONOCE QUÉ HARÁ EN EL PARLASUR

Por otra parte, en charla con radio Monumental AM, Olmedo indicó que presentó su candidatura porque la vida es corta y hay que hacer algo por el distrito, el departamento y luego el país. También aseveró que su propósito es mejorar la misión de los parlamentarios.

Al preguntársele sobre en qué consiste específicamente el trabajo de los representantes en el Parlasur, el político primeramente respondió que “muchas cosas podemos hacer“, pero luego reconoció que no está al tanto de las funciones del bloque sudamericano, aunque aseguró tener voluntad suficiente para descubrir su trabajo.

“Soy nuevo en esto, estoy empezando y no manejo tantas cosas, pero tengo la voluntad suficiente. Voy a trabajar y voy a ir descubriendo. Veo que falta más poder para que trabajen con el canciller. Los parlasurianos tienen la posibilidad de hacer más al estar conectados con los representantes de toda la región“, dijo.

Nery, quien es licenciado en Administración Empresarial por la Universidad Politécnica y Artística (UPAP) en la sucursal de Liberación y posee supermercado y una inmobiliaria en la zona, expresó que trabajó en la campaña política con los legisladores Victor Ríos y José “Pakova“ Ledesma.