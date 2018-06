Podría ser senador, pero dudan si llegó a votar en elecciones

El apoderado de la ANR, Eduardo González, sostuvo que es un problema ético, pero no jurídico, el hecho de que el excandidato a senador Rodolfo Friedmann no haya depositado su voto y que ahora podría ingresar al Senado al no aceptarse la renuncia de Horacio Cartes.