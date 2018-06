El Congreso Nacional se alista para realizar las sesiones preparatorias donde los nuevos diputados y senadores prestarán juramento para asumir sus bancas. Sin embargo, hasta el momento, el titular del Parlamento, Fernando Lugo, no respondió si acatará la decisión de la Justicia Electoral.

A toda marcha se lleva a cabo el preparativo en el Poder Legislativo, para que todo esté listo para el juramento de mañana sábado.

Lo que aun no está definido es quién jurará finalmente, ya que Fernando Lugo convocó a Mirta Gusinky, pese a no haber sido proclamada. Ante esto, el senador electo Nicanor Duarte Frutos recurrió a la Justicia Electoral, que hizo lugar al amparo presentado y lo habilitó a que pueda participar del acto.

Sin embargo, hasta el momento, el titular de los senadores no respondió si acatará o no el fallo de la jueza María del Carmen Nováis. Unicamente, Lugo se refirió al tema diciendo, a través de su cuenta de Twitter, que “el problema de Cartes y Nicanor no es con Fernando Lugo. Es con la Constitución Nacional”.

El doctor Marcos Köhn Gallardo, asesor jurídico del Senado, indicó que siguen analizando la resolución, pero adelantó que la misma tiene defectos, porque la Cámara nunca fue notificada sobre la presentación de la misma y no se corrió traslado a la parte que ahora recién fue notificada. “Jurídicamente no tiene fundamentos en la Constitución. Es un mandato, pero no está justificada en la ley. Es un acto nulo”, puntualizó.

En otro momento dijo que todos los invitados pueden asistir al acto público y que dependerá de Lugo tomar la decisión de adoptar la mejor medida si es que Nicanor se presenta con el amparo para jurar.