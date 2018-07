El legislador del PLRA, Fernando Silva Facetti, renunció en el 2016 al seguro médico que le da el Congreso, sin embargo, no hizo tanto ruido ni convocó a la prensa como los nuevos legisladores electos.

Los diputados de Patria Querida y Encuentro Nacional, entre ellos, Katya González, comunicaron antes de jurar como parlamentarios, su decisión de renunciar al seguro médico de la Cámara Baja.

El tema cobró gran relevancia y tanto los medios de comunicación como las redes sociales informaron sobre esta noticia. Sin embargo, esta no es la primera vez que alguien desiste de sus privilegios en la institución.

En tal sentido, el senador liberal Fernando Silva Facetti, ya había hecho lo mismo en el 2016, cuando también comunicó su decisión a la Mesa Directiva, pero no alardeó al respecto.

“Había renunciado en aquella ocasión por not, enseguida me contestó la administración dándome el OK y nada más, sin hacer ninguna conferencia de prensa para eso”, comentó Facetti.

Recordó que en esa oportunidad inclusive planteó que los parlamentarios utilicen el seguro social del IPS, pero que la propia previsional le respondió que esto sería impracticable, debido a la cantidad de pacientes que tendría que absorber en tal caso el IPS.