La senadora Mirta Gusinky, quien ya no será parlamentaria desde el siguiente periodo, dijo que en caso de que Nicanor Duarte Frutos logre jurar, también debería hacerlo el presidente de la República, Horacio Cartes.

La senadora Gusinky manifestó que ella al no ser una senadora electa para el próximo periodo, no fue convocada para el juramento a realizarse esta sábado 30 de junio. “Yo voy a ser muy respetuosa a todas las instituciones. Siempre he dicho que esa va a ser mi conducta”, resaltó.

Dijo además que confía en las palabras del presidente electo, Mario Abdo Benítez, de que se va a ceñir como gobernante a que las instituciones funcionen.

En relación a la posibilidad de que sea convocada por el presidente del Congreso, Fernando Lugo, a jurar en reemplazo de Nicanor Duarte Frutos, Gusinky señaló que ve difícil que tal cosa ocurra y que la Constitución Nacional debe ser aplicada a todos por igual. “A mí no me saca el sueño ser senadora”, afirmó.

Finalmente señaló que en caso de que Duarte Frutos jure este sábado, también debería hacerlo Horacio Cartes una vez que deje la Presidencia. “Desde mi punta de vista, o juran los dos o no jura ninguno. Eso sería respeto a la Constitución”