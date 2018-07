El mandatario participó hoy de una serie de actividades en el Departamento de Itapúa, consistentes en inauguración de obras y entrega de aportes sociales a las comunidades de la zona.

En su discurso resaltó la gran cantidad de gente asistente al acto central y expresó que no se trataba de ninguna despedida. “Yo no me voy a ningún lado”, aseguró.

En relación a la situación generada por su juramento, el mandatario afirmó que en las grandes adversidades se comienzan a construir las grandes obras y que la actitud tomada por los integrantes del Movimiento Añetete “es una prueba y enseñanza de Dios” e instó a no responder a las agresiones con la misma vara.

En ese sentido, instó a sus seguidores a no tener miedo de hablar y a seguir trabajando dentro de la unidad colorada.“Y si no me dejan jurar, doy gracias a Dios porque es ahí donde quiero ponerme a prueba de lo que soy capaz de hacer sin cargo”, arremetió.

Indicó que el Movimiento Honor Colorado estará con todas las fuerzas y energía para las elecciones municipales próximas y la de las nuevas autoridades de la Junta de Gobierno. “Yo quería descansar y ya siento que no voy a descansar.No hay tiempo y hay compromisos”, expresó Cartes.

Recordó también que hace unos días habló con Nicanor Duarte Frutos, y le dijo que sabía quien fue la persona que le comunicó a él (Duarte Frutos) que no le iban a dejar jurar y de esa manera tampoco permitir el juramento del actual mandatario.

“A mí me encantaría ya no ser senador, porque la dignidad tiene un límite. Yo por lo menos en el nombre de mis finados padres y de mis hijos, yo no estoy dispuesto a que me mancille la Desirée Masi, con quien nuestro Añetete prefirió hacer acuerdos”, afirmó el presidente.

El mandatario aseguró que prefiere salir a trabajar con la gente, antes que hacer acuerdos con sectores que son responsables de hasta la quema del Congreso y hoy están aliados con los integrantes del futuro gobierno.

“Vamos a trabajar con Dios, la Patria y nuestro Partido Colorado como norte, más nada”, concluyó el mandatario.