El presidente electo Mario Abdo Benítez agradeció este martes a los jefes de campaña y señaló que las diferencias sean momentáneas. Esto tras recibir el apoyo de los líderes políticos de la capital.

“Yo ya no soy adversario de nadie. Yo tengo fecha de vencimiento, me voy en el 2023, seré senador vitalicio y no buscaré mi reelección. Eso creo que dice la Constitución, pero respeto a los que piensan diferente”, afirmó.

El futuro mandatario indicó que será un factor de unidad para poder dejar un legado tras culminar su mandato.

Por otro lado también refirió que enfrentará a los que pretenden desestabilizar al país, con el mismo coraje como cuando fue candidato a presidente.