En conversación con RM Noticias, el controvertido parlamentario dijo desconocer la veracidad de tal información, al tiempo que negó que el mismo sea su guardaespaldas. A continuación la entrevista,

- Portillo : 'Es totalmente falso las acusaciones sobre mi cuñado Néstor Osmar Medina, el no es funcionario de la cámara de Diputados ni mucho menos es mi "custodio" eso se puede averiguar fácilmente por que hay un acceso a la información pública.

- ¿ Supuestamente tu cuñado tiene antecedentes por homicidio y tráfico de drogas ?

- Portillo : 'Si eso es verdad ya no es problema mío, nadie elije a los parientes y cada uno es dueño de sus actos, eso a mi no me afecta.

- ¿ Es cierto que tu cuñado estuvo preso 10 años en Argentina por matar a un Policía en un enfrentamiento ?

- Portillo : ' Eso desconozco, yo lo que quiero aclarar es que mi cuñado Néstor Osmar Medina esposo de mi hermana Celia Portillo no trabaja en la Cámara de Diputados , no es mi custodio y no tengo secretaria que andan tras mio todos los días.

- Portillo : ' Esa (que fue su custodio) fueron las acusaciones de varios medios de prensa y es totalmente falso. Para terminar quiero decir que ya no estoy más para la joda. Este periodo estoy para trabajar, El periodo anterior fue el más productivo.