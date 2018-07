Un panorama desalentador es el que vaticina el analista político Horacio Galeano Perrone para el gobierno del siguiente presidente de la República del Paraguay, Mario Abdo Benítez, al indicar que no es firme, no posee un modelo de gestión claro y tampoco elige correctamente a los miembros de su Gabinete. La avalancha de problemas incluirá grandes conflictos sociales, económicos y políticos.

A un mes de que asuma el nuevo gobierno, el analista político Horacio Galeano Perrone mencionó a la 970 AM que el presidente Mario Abdo llegará al poder con varios escenarios existentes.

Recordó que el actual mandatario Horacio Cartes llegó con un modelo de gestión gerencial-empresarial, el cual no comparte, sin embargo, rescata que tuvo sus resultados al permitirle gobernar durante cinco años sin graves crisis. “Quizás sea el presidente que más controló el país. No va a ser fácil reemplazar a Horacio Cartes. Este modelo empresarial que no acepta discusión, pero tiene otras formas de solucionar los problemas. No hubo grandes problemas campesinos o indígenas”, añadió.

En contrapartida a lo anterior, dijo que a Mario Abdo Benítez le espera un alto nivel de conflictividad social, económico y por sobre todo político. “Ahora sí vamos a tener los cortes de ruta, las invasiones de tierra y otras crisis. Estos problemas van a salir el 16 de agosto”, pronosticó.

En todo momento puso como ejemplo a Cartes, sobre quien dijo que supo manejar las variables para que el conflicto no sea de alta dimensión, mientras que aun no se ve cuál es el modelo de gestión de Mario Abdo, al notarse temas ausentes en su agenda, como el rumbo de las Fuerzas de Tarea Conjunta (FTC). “Él debe ser más firme en su transición. Esta me parece una de las más flojas de los últimos tiempos”, remarcó.

LOS NOMBRAMIENTOS Y LAS TORMENTAS QUE VENDRÁN

Ahondando sobre su análisis, expuso que la mayoría de los nombramientos para su Gabinete son únicamente pagos políticos. Dio como ejemplo el caso del ministro de Agricultura, Denis Lichi. “¿Sabe los conflictos campesinos con los que va a tener que lidiar? No podés pagar solo favores políticos“, resaltó.

Además de Cartes, trajo a colación el mandato de Alfredo Stroessner, quien no había cumplido todavía los 42 años cuando asumió la presidencia de la República y el escenario político era el mismo que hoy. En ese entonces asumió, según recordó Galeano Perrone, con muchos caudillos que eran verdaderos líderes y figuras estelares del coloradismo. Añadió que el principio, el dictador solo pidió colocar a sus elegidos en tres ministerios: Hacienda, Obras Públicas y Defensa, dejando el resto al Partido Colorado.

Sobre el punto, el analista instó al futuro gobernante a que lea la historia y actúe en consecuencia. “Lo importante es ver cómo controlar esta situación. Tiene varios frentes de tormenta que después van a aparecer. Le van a instalar muchos problemas, ya que tiene 100 mil votos en blanco y otros 100 mil nulos. La sociedad tiene muchos conflictos”, dijo. “Vamos a tener frentes de tormentas fuertes. La gente no va a entender lo que pasa. Vamos a tener conflictos permanentes que no serán controlados”, lanzó en otro momento.

CARTES Y LUGO, GRANDES ACTORES POLÍTICOS

Por otra parte, el experto político aseguró que el modelo cartista no está en crisis, porque aun posee el acompañamiento de una gran parte del Partido Colorado y logró mantener dividida a la nucleación liberal.

Mencionó que “Cartes no se va, Cartes se queda para seguir controlando gran parte del poder”, al igual que Fernando Lugo, quien consiguió también su espacio en el dominio del poder. Mientras que, respecto a la figura de Nicanor Duarte Frutos, dijo que se trata de un referente político, pero consideró no posee el peso de Lugo y menos el de Cartes.

El especialista auguró que el sector disidente colorado (cartistas) tendrá mayor participación, frente a la izquierda. Y que el gran actor en el Congreso será el exdiputado y futuro vicepresidente Hugo Velázquez, quien a su parecer “es un zorro que conoce muy bien” el sitio.