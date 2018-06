Este jueves 14 de junio arranca el Mundial Rusia 2018, el principal y más importante evento relacionado al ámbito del fútbol profesional.

Los partidos serán transmitidos por los principales canales de televisión en nuestro país, tanto de aire como de cable. Así también, varias emisoras de radio AM han confirmado la emisión de los distintos encuentros.

Para aquellos que no tengan la posibilidad de seguir la transmisión en directo, existen varias alternativas que permitirán seguir el minuto a minuto a través del teléfono celular.

Aquí te presentamos algunas de ellas:

1- Aplicación oficial del Mundial Rusia 2018

Esta es la app oficial lanzada por la FIFA para el mundial de fútbol. Con ella se podrá tener toda la información necesaria para no perderse de ningún detalle. La misma incluye el calendario completo de los partidos, principales noticias, estadísticas, resultados, así como videos interactivos.

Está disponible tanto para Android como iOS.

2- Asistentes inteligentes: Siri y Google Assistant

Apple y Google se han preparado para ayudar a los fanáticos del fútbol durante este mundial a través de sus asistentes inteligentes Siri y Google Assistant.

Con ambos se podrá acceder de manera rápida e instantánea a la información de los partidos, resultados, sedes de juego, así como datos generales que guarden relación con el evento.

Tal y como en otro tipo de consultas, solo basta con hacerle la pregunta al asistente (por ejemplo: ¿A qué hora juega Francia?, ¿cuál es el resultado del partido Rusia - Arabia Saudí?, ¿quién es el capitán de Alemania?) para tener en pantalla lo que uno desea saber.

3- MiTele

Según cita el portal CNET, esta aplicación de origen español es “la gran revelación para el público hispanoamericano que vive fuera de Estados Unidos” dado que permitirá ver vía streaming los partidos del Mundial Rusia 2018.

Como en el país europeo la señal de los partidos es abierta (en los canales Telecinco, Cuatro y Energy), solo es necesario descargar la app en el smartphone, loguearse con la cuenta de Facebook y completar los campos obligatorios para ver la programación.

La app está disponible en Android y iOS.

4- 360 Scores

Esta aplicación permite seguir en tiempo real el desarrollo de los partidos, sobre todo si no se cuenta con un televisor al alcance o no se puede ver la transmisión oficial. De esta manera, los usuarios no se perderán de ningún detalle del Mundial de Rusia.

Disponible para teléfonos Android e iOS.

5- Allify

Al tratarse de una aplicación de España, uno tendrá acceso a todos los canales españoles que emiten en directo los partidos del mundial a través de Internet. Solo es necesario instalar la app, acceder a la lista de canales y pulsar sobre uno: se abrirá la reproducción en vivo.

A diferencia de las anteriores, esta app se encuentra disponible solo para teléfonos Android.

6- Tigo Sports

En lo que respecta a aplicaciones que sí pertenecen a Paraguay, la más utilizada y recomendada por los usuarios de nuestro país es la del canal Tigo Sports. A través de la misma se podrá acceder a contenido exclusivo del Mundial de Rusia 2018, incluyendo las transmisiones vía streaming en vivo, los resultados, noticias principales, fixture, entre otros.

Como en todos los casos, uno debe ser cliente del servicio de telefonía o TV por cable (Tigo Star) para poder acceder a todas las funcionalidades de la aplicación.

Está disponible tanto en iOS como en Android.