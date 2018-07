Los vehículos que utilizan combustible fósil para movilizarse cada vez son más. A medida que aumenta la cantidad también se nota una disminución en la calidad del aire en las ciudades y Asunción no está exenta. Existe la posibilidad de un motor amigable, más barato, que casi no necesita de mantenimiento y que es adaptable a tu automóvil.

El Registro Único del Automotor (RUA) revela que la cantidad de vehículos en Paraguay superó los 2.000.000. El crecimiento entre 2010 y el 2016, según datos de la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial, fue de 112%. Estas cifras indican que nuestro país está sobrepoblado de automóviles, camionetas y motocicletas y que 500.000 (la cuarta parte) están registrados en el Departamento Central.

Los números de la cantidad de vehículos -que aún no son caóticos- podrían ser una estadística más pero en el 2015, el instituto Mario Molina de Chile instaló controladores de humo negro en Asunción y determinó que el nivel de azufre y óxido están en el orden de las 1.300 partículas por millón (ppm), excediendo la medida establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El Departamento Central no solo está atestado de vehículos sino que también respira un aire cancerígeno. Este no es un problema actualmente ya que aún no existe una afectación marcada o palpable en la población como si se da en otros países del continente como Santiago, Ciudad de México, entre otros.

Mientras se espera que suenen las alarmas, profesionales de la electromecánica y la electrónica desarrollaron en el Parque Tecnológico Itaipú (PTI) la transformación de un vehículo para que en lugar de requerir combustible para moverse, utilice energía eléctrica proveniente de paneles solares.

Sí, paneles solares que alimentan un vehículo eléctrico que antes era movido a nafta. Hablamos al respecto con el ingeniero Juan Domanizcky, coordinador del Centro de Innovación en Tecnologías Energéticas (CITE) del PTI de Itaipú, ubicado en Hernandarias, Alto Paraná.

Manejar un automóvil eléctrico es como sentarse en un videojuego real. El encendido se realiza con la llave pero el sonido de la ignición desaparece: solo queda el tablero que se enciende y muestra el velocímetro y la cantidad de amperes que indican también el nivel de batería. Como no tiene caja hay solo una velocidad, va hasta tercera y el andar es simplemente una delicia. No emite ruido alguno de revoluciones es decir, consiste simplemente en darle una aceleración y avanzar.

El vehículo que pudimos observar tiene el chasis y la carrocería de Fiat tipo Palio convencional pero al abrir el capó nos encontramos con un motor eléctrico que es alimentado desde la valijera por una batería.

Domanizcky explicó que lo que quiere hacer el PTI es promover la movilidad eléctrica y que en esta ocasión lo hace con un kit simple, con un motor eléctrico con eje directo y que no tiene caja de velocidades. Tiene un engranaje de configuraciones sencillas para que no haga ruido, sea liviano y tenga un fácil mantenimiento.

En el Parque Tecnológico se desarrolló una batería que no contamina el ambiente hecha a base de cloruro de sodio, níquel y que funciona a 275 grados para evitar la dependencia del litio que sí es perjudicial ya que este puede alcanzar la napa freática, que es el agua subterránea.

¿Se puede hacer la conversión del vehículo a eléctrico? Es posible. Domanizcky expresó que al automóvil convencional se le saca el motor, la caja de cambios y se le adapta una plataforma de reemplazo que debe coincidir con el espacio que dejan las partes antiguas. A todo el paquete se le denomina “kit de regulación” que consiste en instalar el nuevo motor eléctrico y en fijar la velocidad de la caja en tercera, siempre dependiendo de las revoluciones y la potencia.

Lo que distancia al automovilista de dar el salto es solo el poder de decisión. Una transformación con materiales baratos, sin tener en cuenta el trabajo de ingeniería y hecho por una persona que tienen conocimiento de mecánica requiere una inversión de aproximadamente US$ 8.000. Domanizcky expresó que existen detalles que abaratan los costos como un motor de menor capacidad pero eso ya depende de lo que el usuario disponga.

Es cierto, US$ 8.000 es un dinero del cual pocos disponen y del que es difícil despegarse. Sin embargo, dijo que la reducción del costo en el motor eléctrico es considerable. Primero, el ahorro es en el mantenimiento ya que a un eléctrico solo es necesario cambiarle el chasis después de cierto tiempo si uno quiere renovarlo. Incluso, expresó que en un automóvil convencional el costo por 100 kilómetros por hora es de G. 70.000 pero que en el eléctrico se alcanza costos que orillan los G. 7.000 por cada 100 km/h.

Además del motor el auto es común y corriente: tiene aire acondicionado, en el tablero se indica la cantidad de kilómetros recorridos y por recorrer e incluso un dispositivo que recupera energía cuando el vehículo va frenando.

La batería se instala en la parte de atrás y ella debe ir conectada con un cableado independiente ya desde el chasis. Otro sistema lee los datos del almacenamiento e informa en el tablero a través de un potenciómetro a cuántos kilómetros viaja el vehículo y cuánta energía queda para circular.

Como los vehículos convencionales están preparados para que el motor esté ubicado enfrente y atrás sea el área de carga, es necesario reforzar la suspensión trasera y adaptar la delantera para que se acostumbre al automóvil a equilibrar el peso.

Parecería que faltan años para que esta sea una realidad pero pronto podría ser una necesidad. La calidad del aire disminuye a una velocidad considerable y la consciencia sobre el cuidado el ambiente es casi nula, principalmente en el Departamento Central donde se concentra la mayor cantidad de vehículos. Manos y cerebros paraguayos hicieron realidad algo que -en teoría- debería ser tendencia por lo que es cuestión de tiempo saber si la población en general se preocupará por tener un ambiente más saludable.