Las experiencias que vivió Darío José (63) -de nacionalidad argentina pero prácticamente un paraguayo más- son dignas de un documental. Es la persona que está detrás del personaje Triky Traka, uno de los payasos más conocidos por los niños de las décadas de los 80 y 90, no solo por sus actuaciones sino por sus participaciones en programas en tv abierta.

Parte de su historia fue una tragedia. En una extensa conversación con HOY Digital -que prácticamente fue un monólogo del artista- habló de que fue uno de los sobrevivientes del accidente ferroviario de Benavídez de 1970, en Argentina. En ese entonces habían fallecido 236 personas y resultaron heridas unas 400, entre ellas un adolescente de 12 años de nombre Darío José Díaz.

Haber sido víctima del accidente, le cambió la vida porque después le llevó a conseguir un buen empleo en la empresa Ferrocarriles Argentinos. A partir de allí pudo empezar su carrera de Derecho en la Universidad de Buenos Aires. En ese entonces conoció a la hija de un hombre de apellido Cubilla y este le ofreció venir a Paraguay con un empleo digno y con la posibilidad de continuar con sus estudios.

“Vine a Paraguay engañado por la familia. Dejé todo. A los tres meses ya estaba en la calle”, recordó Díaz. El mito del “paraguayo solidario” apareció allí y le extendió una mano al hombre engañado. Vivía gracias a la caridad de la gente que lo alimentaba y le daba un espacio para poder descansar.

La necesidad de conseguir un trabajo llevó a Díaz a trabajar de fisioterapeuta. Pese a todo lo que vivió, el hombre siempre fue jovial, alegre y de buen trato, aptitudes que le llevaron a obtener una clientela exclusiva. Una de las personas que acudía a él por sus servicios era Rita Zarza Ayala, madre de María Estela Legal Zarza, quien fue conocida por haber sido una de las parejas sentimentales del mismísimo dictador Alfredo Stroessner Matiauda.

Las risas que Díaz despertó en doña Rita lo catapultaron a ser el animador de la fiesta de su nieta Teresita, quien es fruto de la unión sentimental entre el dictador Stroessner y Ñata Legal. Lejos de la responsabilidad de animar la fiesta de la hija del líder del régimen respondió con un: “no se preocupe, doña Rita. Deme un traje de payaso que yo le voy a animar la fiesta”. Ahí nació Triky Traka.

EL DESAFÍO DE HACER REIR A LA HIJA DEL DICTADOR

Llegó el día de la actuación y Triky Traka no tenía parámetros de lo que era animación, ni de teatro, ni de cine pero sí tenia el desafío de hacer reír a la hija del dictador y a sus amigos. Entre los invitados estaban Sabino Augusto Montanaro, el general Andrés Rodríguez e incluso el secretario privado del presidente Mario Abdo Benitez, cuyo hijo en algunos días asumirá como jefe de Estado.

Para Díaz fue una “bendición” haber caído al núcleo stronista porque las familias con mayor poder adquisitivo del país empezaron a contratarlo. Entre los tantos paréntesis que hizo Triky Traka contando su historia recordó que los comisarios que alguna vez lo detuvieron durante una semana en el Departamento de Investigaciones de la Policía por andar con traje de payaso, también empezaron a contratarlo.

La bonanza económica que le supuso haber hecho reír a los más poderosos del país le posibilitaron abrir la zapatería Don José y a formar una familia. Al abrirse canal 13, recibió en su zapatería la visita de directivos del canal que ya lo conocían por sus actuaciones. “Tenia el personaje en mi corazón y me fui. Tuve 16 años de TV y 25 años de actuación. Dos o tres actuaciones por día”, expresó.

Nuevamente hizo un paréntesis el payaso. Entre los chicos que estaban como público en canal 13 estaba la nieta de una persona muy allegada a Stroessner don Nicolás Bo, la niña Silvana López Moreira Bo, que hoy en día es nada menos que la esposa del presidente electo “Marito”.

“En actuaciones que hice estaba el secretario privado de Stroessner, Mario Abdo Benítez (padre). Lo conocí al presidente (Marito) desde chiquito. Iba con un smoking blanco. Hace poco fui a visitarlo cuando fui candidato a concejal con el diputado Óscar Tuma. Le conté que era el payaso Triky Traka pero él no me atendió. Hubiera querido que me atienda y me diga: ‘¡ey, Triky Traka!’. Por poco no me dijo: ¿y vos quién sos? Conozco a gente que ni te imaginás en toda su privacidad. Grandes personajes que hoy en día son diputados y senadores”, recordó el payaso quien allí supo cuál es su lugar en el mundo.

ABOGADO INCLUSIVO

El jueves, Triky Traka juró como abogado luego de terminar su carrera en la Universidad Privada del Guairá. Allí fue Darío José el que se recibió de letrado pero su “estigma” de payaso le persiguió durante los años de estudio. Dijo que fue víctima de bullying porque pensaban que por ser payaso no iba a convertirse en una persona capacitada.

“No tuve infancia. En una situación difícil de mi vida decidí representar al personaje. Me hizo revivir el niño que no fui. Pero no porque represente a un payaso iba a ser un neófito, un ignorante. Conocí a mucha gente maravillosa. Todo estaba en contra mío pero tuve el placer de jurar”, expresó el novel abogado.

Como profesional del derecho, aseguró que se encargará de las causas de los discriminados, de los pobres y de los niños porque acceder a una representación legal a través de la Defensoría del Pueblo es un trámite protocolar complicado y engorroso para cualquiera.

Pidió no discriminar y abogó por una sociedad más inclusiva. “No importa que seas gordo, flaco, gay, lesbiana… todos los discursos de igualdad son de boca para afuera. Tengo una convicción. Trabajo con niños y jóvenes y quiero que se pueda lograr una reinserción en los casos de infracción”, espetó.

Darío José Díaz ahora es abogado, tuvo una infancia y una juventud difíciles pero nunca dejará de ser Triky Traka. Hace humor con lo que tiene y supo llegar a todo tipo de público. Detrás el maquillaje y de la sonrisa se esconde un hombre común y corriente que tuvo vaivenes novelescos, dignos de ser contados.

Si usted quiere conversar con Triky Traka puede hacerlo al teléfono (0981) 433-195.