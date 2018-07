Hay mentes brillantes en Paraguay. Algunas andan escondidas, otras son más visibles y algunas son las que emplean sus conocimientos para ayudar al país entero a superar una adversidad, desde la propia experiencia. Ese es el caso de Antonio Resquín, quien sin piernas y sin el brazo derecho logró superarse a sí mismo y hoy en día es coordinador de uno de los centros más importantes del PTI, de Hernandarias, Alto Paraná.

Resquín lidera un equipo que trabaja en crear todo tipo de tecnologías que puedan asistir a personas con algún tipo de discapacidad ya sea física, mental o motriz. El grupo tiene tres líneas en el que se destaca el desarrollo de prototipos donde se diseñan brazos y piernas biónicos con material que pueda reducir los costos superlativos que hoy en día alcanzan los implantes.

“Lo que hacemos es investigar para que estos costos se reduzcan”, expresó Resquín quien habló de convenios con instituciones que se dedican a la rehabilitación de personas con discapacidad.

Además de trabajar con el prototipado de prótesis, también se estableció una segunda línea que es la de software. En el PTI se desarrollan aplicaciones de telefonía móvil para personas con discapacidad e incluso trabajan con acciones que permiten a una persona -por ejemplo- controlar el click del mouse con el movimiento de los ojos.

La tercera línea de trabajo se basa en el desarrollo de políticas públicas en base a la tecnología asistida. Para ello trabajan con el Instituto Nacional de Tecnología, Normalización y Metrología (INTN) para obtener las certificaciones de las prótesis que crean mientras que a las municipalidades de Ciudad del Este y Hernandarias apoyan para la creación de ordenanzas que puedan servir de ayuda a las personas con discapacidad.

Las tres líneas de acción son un ideal para cualquier sociedad que pretende ser inclusiva. Sobre el porqué de su tan escasa aplicación a nivel país, Resquín expresó a título personal que la falta de conocimiento y de experiencia en la necesidad de las personas con discapacidad o por la falta de interacción con los que sufren algún tipo de dificultad, hacen que no se conozcan realmente cuáles son las necesidades.

Mencionó que el proceso para que la sociedad tenga conciencia de la necesidad de estructuras y políticas inclusivas debe empezar desde la escuela e incluso desde la familia.

En el PTI, dijo que están trabajando con pasantes de último año de universidades y de colegios para que lleven sus proyectos de final de carrera y de tesis que estén relacionados con personas con discapacidad. Desde la entidad se los apoya con tecnología para que trabajen en las soluciones. “Un estudiante del interior o de un colegio público no tiene acceso a una impresora 3D y con ella el alumno puede automatizar sus proyectos. Acá le damos esas cercanías”, sostuvo.

Resquín habló de que cuando se entiende el concepto y lo que implica ser una persona con discapacidad la mentalidad cambia y empiezan a sugerirse soluciones para adaptar los mobiliarios a las necesidades específicas. “Si nosotros hacemos reglamentaciones técnicas de construcciones accesibles y al final no hay un sentimiento, solo se cumple por cumplir”, sostuvo.

Puso un ejemplo claro en la que se queda en evidencia la falta de accesibilidad de las ciudades. Una rampa solo le sirve a una persona que se desplaza en sillas de ruedas y no así para las personas que tienen paralizada una o más extremidades que requieren ya una barra de apoyo. En caso de que haya barra y no rampa tampoco sirve y, según dijo, se necesita experiencia y empatía para poder implementar este tipo de mejoras.

Antonio no se quedó en su discapacidad. Beneficiado con su interés en salir adelante, estudió una carrera compleja como Ingeniería Electromecánica. Dijo que el hecho de conocer sus derechos le ayudó a facilitar su condición.

“Me iba a estudiar a la Universidad Católica acá de Ciudad del Este y mi aula estaba en el tercer piso. La gente me alzaba ka’iro. Inicialmente fue grande la dificultad. Mis hermanos me tenían que ayudar a subir después subir para bajarme. Es difícil moverse si no es en vehículo propio porque el transporte público no ofrece un servicio acorde. Varias veces tuve que pagar taxi”, recordó.

Vio de forma positiva el trabajo de entidades como la Secretaria Nacional por los Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad (Senadis) y las rampas en los buses diferenciales que si bien no se activan aún por la falta de estructura, son incluidos en las unidades cero kilómetro.

Como Antonio hay miles de jóvenes a los que les cuesta el doble o el triple salir adelante, por algún tipo de discapacidad. Pudo haberse quedado a esperar pero el joven decidió superarse a sí mismo y hoy en día es uno de los que lidera la creatividad e implementación de un organismo que pretende una vida mejor para los que no tienen las mismas posibilidades.