Los 18 parlasurianos paraguayos electos en forma directa en las pasadas elecciones asumieron sus cargos en el plenario del Mercado Común del Sur, siendo así la tercera delegación “guaraní“ electa por el voto popular. Entre las nuevas autoridades resaltó, aunque no positivamente, el político sanpedrano liberal Neri Olmedo, quien accedió al cargo mediante la Alianza Ganar.



El mismo demostró, en una entrevista con una periodista brasileña, su escasa preparación que posee (para no decir nula) para representar al país, al no saber dónde estaba parado, no poder hilar sus ideas, no pronunciar las “eses“ y tampoco produndizar en las respuestas referentes al tema del Mercosur.

La primera pregunta que debió responder fue cuáles son los desafíos que tendrá al asumir como parlamentario. Su respuesta fue la siguiente: “Buscar coordinar a todos los parlamentarios, en especialmente a los países miembros plenos del Mercosur y así sucesivamente ir encarando, buscando la mejor calidad de vida a todas las familias del equipo del Mercosur (sic)”.

Sobre cuál será su enfoque de trabajo en el bloque, Olmedo señaló que “hace tiempo yo que pensaba de hacer, coordinar con el parlamentario, buscar más, quiero que se respete la Constitución o el reglamento del Mercosur, porque Paraguay es un país con poca posibilidad económica, que falta muchas cosas, y bueno, yo para eso pone mi esfuerzo y educar, mediar, a lo que se puede hacer a través del Mercosur. Y bueno, especialmente buscar un mecanismo para escalar un poco más Paraguay. (…) Espero que me da un manito cada uno (sic)”.

Siguió contando que proviene de un municipio pequeño del departamento de San Pedro y que por lo tanto desea inaugurar una Costanera y una ruta de Liberación a Curuguaty, haciendo nexo a Ciudad del Este. También adelantó que buscará conseguir “becas con los amigos“.

Por el “trabajo“ que desempeñará como privilegiado parlasuriano, Neri Olmedo percibirá de manera mensual la suma de G. 32.774.840, y pese a que no deberá realizar viajes constantes, recibirá G. 4 millones en cupos de combustible. A esto se suma la iniciativa parlamentaria para incluirlo en la jubilación VIP y goce de ese beneficio tras aportar solo diez años.

Vale subrayar además que el Parlasur únicamente sirve, por el momento, para las exhibiciones retóricas (exceptuando el caso de Olmedo) o para realizar pomposas declaraciones y adoptar decisiones que en realidad no son vinculantes al no ser leyes propiamente.

CIUDADANÍA PIDE SU RENUNCIA

Las declaraciones de la autoridad connacional no causaron simpatía en la ciudadanía, que vio indignada cómo se expresaba quien debería ser un digno representante nacional en el extranjero. Es por ese motivo que muchos consideraron que lo prudente sería que el político se aparte del cargo y deje el espacio a las personas que sí estén preparadas.

Además de Neri Omedo, los parlamentarios paraguayos en el Parlasur son Tomas Enrique Bittar Navarro (ANR), Pedro Milciades Duré Argüello (PLRA), Celso Troche Álvarez (ANR), Juan Félix Bogado Tatter (PLRA), Jorge Roberto Torales Vera (ANR), Nelson Manuel Anastacio Argaña Contrera (ANR), Manuel Francisco Morinigo Gaona (PLRA), Jorge Ignacio Baruja Fernández (ANR), Enzo Cardozo Jiménez (PLRA), Juan Bautista Bogado Vera (ANR), Luis Carlos Neuman Irala (PLRA), José Manuel Torres Martínez (ANR), Atilio Penayo Ortega (ANR), María Eugenia Crichigno Paoli (ANR), Ricardo Nicolás Canesse Krivoshein (FG), María Blanca Lila Mignarro González (PLRA) y Edith Graciela Benítez de Dávalos (ANR).