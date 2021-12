Por Fabiola Román Maldonado, PhD en Biología

La primera persona en recibir la vacuna fue la Sra. Margaret Keenan (90), quien recibía su primera dosis a las 7:00 horas en el Hospital Universitario de Coventry, con los ojos del mundo puestos en ella. A partir de allí, la carrera por la vacunación de toda la población del Reino Unido se dio inicio, comenzando con las personas mayores de 80 años.

La primera inyección de Pfizer en los EE.UU. se produjo una semana después de Keenan, el 14 de diciembre de 2020. Por su lado, China había comenzado a distribuir sus propias vacunas en el verano de 2020 con una autorización de uso de emergencia.

Desde el momento en que la Sra. Keenan se aplicó la primera dosis, muchas naciones desarrolladas (incluido el Reino Unido), han inmunizado a la mayor parte de su población.

Después de 8 mil millones de dosis aplicadas en todo el mundo, el impacto positivo que han tenido las vacunas no puede ser ignorado. Las distintas plataformas de vacunas, como las de Pfizer, Moderna, AstraZeneca, Johnson & Johnson y otras, han reducido drásticamente las hospitalizaciones y muertes en países donde se han implementado extensamente. Solo en Europa, las investigaciones muestran que han salvado alrededor de medio millón de vidas entre las personas de 60 años o más.

Con este acontecimiento, la esperanza de que el fin de la pandemia estaba cerca se acrecentaba; sin embargo, varias batallas nos esperaban a corto plazo: variantes del SARS-COV-2 y negacionistas de las vacunas contra la COVID-19.

Al final del 2020 y todo el año 2021, surgieron variantes conocidas como variantes de preocupación del SARS-CoV-2. Las mismas son llamadas así debido a que las modificaciones que adquirieron pueden afectar la manera en que el virus interactúa con nuestro sistema inmune. Así, por ejemplo, tenemos variantes que se transmiten más fácilmente, y otras que consiguen escapar, en parte, de la protección que nos brindan las vacunas y/o la inmunidad natural.

Es importante resaltar que las variantes del coronavirus no se reducen a las variantes de preocupación. Debemos recordar que la existencia de variantes no es algo raro y que estas fueron detectadas en varios países, aunque son poco conocidas, debido a que no son de preocupación para nuestra especie.

Las vacunas han salvado millones de vidas y dejaron de ser, hace tiempo, vacunas experimentales. A la vacuna se la llama experimental cuando se encuentra en las fases 1, 2 y 3. Las vacunas que se administran a nivel mundial están en su fase 4, o sea, que se aplican en el mundo real, a toda la población y se realiza un seguimiento de los efectos a largo plazo y en todo el mundo. El objetivo de esta fase es realizar el seguimiento de los efectos secundarios del fármaco, sobre todo los más raros, que pueden observarse sólo cuando el éste es utilizado a gran escala.

El otro obstáculo para salir de la pandemia ha sido el presentado por la desinformación, en muchos casos propagada incluso por profesionales irresponsables, y alimentada por el deseo de creer en curas milagrosas o teorías de conspiración rebuscadas. Es probable que esa epidemia paralela de desinformación, sea responsable de un número nada despreciable de muertes y de la prolongación de la pandemia.

A un año del inicio de la vacunación, muy a pesar de que hubiésemos querido salir de esta situación, nos encontramos en la lucha contra ómicron, una variante nueva del coronavirus que, aparentemente, es mucho más transmisible que las variantes anteriores.

Actualmente, en gran parte del mundo, se lleva adelante la aplicación de la tercera dosis de refuerzo de la vacuna en los adultos mayores de 18 años, así como la administración de las vacunas a niños y jóvenes.

Con la aparición de la nueva variante ha llegado un periodo de mucha incertidumbre; sin embargo, nuestras armas de defensa continúan siendo las mismas y con gran efectividad: las vacunas, el tapabocas, el distanciamiento social y la ventilación.