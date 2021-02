Vacuna de Pfizer ya puede almacenarse en congeladores farmacéuticos

Pfizer Inc. y BioNTech enviaron nuevos datos a la FDA sobre la vacuna COVID-19 cuando se almacena entre -25 ° C y -15 ° C, temperaturas que se encuentran más comúnmente en congeladores y refrigeradores farmacéuticos. Esto facilitará la distribución y conservación.



Fuente: Pfizer Press