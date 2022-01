La doctora en biología Fabiola Román indicó que aún no fueron confirmados los supuestos casos de deltacron (combinación de las variantes delta y omicrón). Es más, señaló que algunos científicos sospechan que en realidad hubo una contaminación en el laboratorio al momento de analizar las muestras.

En entrevista con el canal Gen y radio Universo, la bióloga paraguaya en Reino Unido, Fabiola Román, habló sobre la aparición de una nueva variante denominada deltacron, que consiste en la combinación de delta y ómicron.

Si bien sí es posible que haya una recombinación de variantes, todavía sigue en discusión en el ámbito científico si efectivamente ocurrió tal situación con la deltacron en 25 pacientes de Chipre.

“Los expertos están analizando los datos que fueron compartidos por quienes encontraron esta supuesta variante”, dijo al momento de explicar que los especialistas que hacen el secuenciamiento suelen publicar sus hallazgos en un sitio web para que sus colegas puedan ir actualizando el avance del coronavirus.

“Hasta ahora deltacron no existe, hasta ahora es algo que todavía no se ha confirmado y lo que más se cree que pasó es que existió una contaminación en el laboratorio. Esto es algo que ocurre, no es algo imposible ni porque son malos profesionales, esto en biología molecular ocurre y uno se da cuenta cuando ocurre, al menos cuando empieza a analizar las muestras”, indicó.

“Los demás científicos tiran sus hipótesis de lo que pudo haber pasado y dicen que durante la PCR probablemente había pequeños fragmentos de ómicron que de alguna manera se quedaron en esos materiales de laboratorios que se estaban usando y la PCR es muy sensible”, ahondó.