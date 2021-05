A través de sus redes sociales, el experto Alejandro Macías informó que no debe hacerse búsqueda de anticuerpos en laboratorios para ver si funcionó una vacuna, porque los anticuerpos que genera una dosis anticovid pueden no ser detectables por el estudio clínico.

El infectólogo y epidemiólogo afirmó que todas las vacunas disponibles actualmente tiene alta eficacia y no hay que estar midiendo si funcionaron o no en cada individuo inoculado.

1 No debe hacerse búsqueda de anticuerpos en laboratorios para ver si funcionó una vacuna.

2 Los anticuerpos que genera una vacuna pueden no ser detectables por el laboratorio clínico.

3 Las vacunas tiene alta eficacia y no hay que estar midiendo si funcionaron o no. pic.twitter.com/gTuimxf8sW — Alejandro Macias (@doctormacias) May 22, 2021

En un video anterior publicado hace meses, Macías ya advertía que no se recomienda hacer las pruebas de anticuerpos en estos casos, ya que estos estudios se hacen con una muestra de sangre para medir la presencia o cantidad de anticuerpos contra diferentes partes del virus Sars-Cov-2 y que su utilidad clínica en personas vacunadas no se había establecido.

Explicaba que existen dos partes en el virus mencionado que pueden generar los anticuerpos que se detectan en las pruebas de Proteína S o Espiga y la Proteína N o de Nucleocápside. Las vacunas autorizadas exponen a la proteína S y el cuerpo genera este tipo de anticuerpos. En cambio la infección natural por el virus expone a la persona a ambas partes del virus (la proteína S y la N).

Por ello concluía que no se recomienda porque no se ha descrito su correlación con el nivel de protección, solo miden una parte de la inmunidad que generan las vacunas, y si la prueba no mide los anticuerpos contra la proteína S, no se detectarían los anticuerpos generados por la vacuna.