Segunda dosis de AstraZeneca no aumenta el riesgo de trombos raros

Los vacunados contra la covid-19 con la segunda dosis de Vaxzevria, el preparado de AstraZeneca, no tienen más riesgo de padecer trombos raros que aquellas personas que no han sido inmunizadas, según revela un estudio publicado este miércoles en "The Lancet".



Fuente: EFE