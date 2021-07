Funcionarios aseguraron que las vacunas son muy eficientes contra la variante delta, actualmente mayoritaria a nivel global, aunque el trabajo reiteró que una única inyección no es suficiente para obtener una protección alta.

El estudio, publicado en el New England Journal of Medicine, confirmó los hallazgos revelados por la sanidad pública inglesa el pasado mayo sobre la eficacia de las vacunas de ambas firmas basándose en datos obtenidos de la aplicación real, no de ensayos de laboratorio.

El trabajo mostró que dos dosis del compuesto de Pfizer tenían una eficacia del 88% a la hora de prevenir los síntomas de la enfermedad provocada por la variante delta, comparada con el 93,7% que tenían ante la variante alfa. En cuanto al producto de AstraZeneca, tiene un 67% contra la delta (originalmente se hablaba de un 60%) y de un 74,5% contra la alfa (al principio se estimaba que era de un 66%). “Solo se apreciaron modestas diferencias en la eficiencia de la vacuna ante la variante delta comparada con la alfa tras recibir dos dosis”, aseguraron los investigadores de la sanidad pública inglesa.

Los datos de Israel estiman una menor efectividad de las inyecciones de Pfizer contra los síntomas de la enfermedad, aunque su protección contra los casos más graves sigue siendo alta. La sanidad pública inglesa había afirmado anteriormente que la primera dosis de Pfizer solo tenía una eficiencia del 36%, y la de AstraZeneca rondaba el 30%. “Nuestros hallazgos sobre la reducción de la eficiencia tras la aplicación de la primera dosis apoyarían los esfuerzos para maximizar la aplicación de dos dosis de la vacuna a grupos vulnerables en el contexto de la circulación de la variante delta”, afirmaron los autores del estudio.