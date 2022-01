El neurocirujano Miguel Ángel Velázquez Blanco, más conocido como “Dr. Mime”, mencionó que las consultas más frecuentes son de personas que padecieron Covid-19, ya sea de forma leve como aquellos que fueron intubados y lograron superar la enfermedad, quienes manifestaron que se sienten “mentalmente más torpe”, más lentos y diferentes, perdiendo la lucidez y la rapidez mental que tenían antes de la infección.

Explicó que según la Literatura Médica - que se actualiza a diario - se cuenta el 10% del total de los enfermos por coronavirus, en su mayoría mujeres, mencionaron que arrastran por meses las secuelas de la enfermedad a pesar de haber dado negativo al test posteriormente.

“Muchas veces estas secuelas sobre el sistema nervioso hacen que tengan que depender de otras personas para realizar sus actividades, y dentro de todo, uno de los eventos que más aqueja entre los que han vencido al covid es el desconocimiento médico científico respecto a lo que les sucede”, expresó el Dr. Mime.

“COVID RESISTENTE O LONG COVID”

En esa línea, el neurocirujano indicó que el Covid-19 es un virus respiratorio que ataca a casi todos los órganos del cuerpo, incluso muchos pacientes no lograron recuperarse por completo de la enfermedad por lo que se lo llama “Covid resistente o Long Covid” donde los diversos órganos afectados no se recuperan más, incluyendo a los que lo cursaron de forma leve sin que puedan llevar una vida normal.

Los mismos presentan síntomas como cansancio, astenia, malestar general, dolor de cabeza, bajo estado de ánimo, dolor muscular o mialgias, falta de aire, dolores articulares, falta de concentración o déficit de atención, dolor de espalda, presión en el pecho, ansiedad, febrícula, tos, fallos de memoria, dolor de cuello, diarrea, dolor torácico, palpitaciones, mareos, hormigueo en las extremidades, dificultad para ir al trabajo o atender las actividades familiares o sociales, urticarias, caída de pelo o daños vasculares.

No obstante, los síntomas más frecuentes son los neurológicos que impiden a la persona concentrarse al punto de no poder leer un libro, además presentan desorientaciones y no encuentran las palabras adecuadas al hablar sufriendo lagunas de memoria o quedan con la mente en blanco conociéndolo como “niebla mental pos covid”. El sistema respiratorio con más frecuencia es afectado durante la fase aguda, por lo que es considerado un virus neurotóxico.

El profesional señaló que todavía se desconoce que sucede en el sistema nervioso porque no se han encontrado anomalías morfológicas ni funcionales en el cerebro de los pacientes en estudios practicados como electroencefalograma, resonancia o análisis del líquido encefalorraquídeo.

“Si bien se sabe un poco de las causas, podría deberse a un estado de microinflamación persistente en el cerebro, específicamente a nivel del lóbulo frontal que no se ve en los estudios. Esta microscópica pero gran inflamación celular que puede causar el virus, termina alterando dicho sistema y con ello las neuronas”.

En ese sentido, dijo que se cree que el virus del Covid-19 produce un daño en el endotelio -que es la capa más interna de los vasos sanguíneos - y lesiones en el aparato cardiovascular que pueden llegar incluso hasta el cerebro. Así también, se evalúa que el virus pueda esconderse en varios puntos del cuerpo como el sistema nervioso, capaces de atrincherarse y permanecer de por vida para activarse en algún momento.

Por último, manifestó que el punto de inflexión para consultar con un especialista es cuando la confusión mental limita los quehaceres cotidianos y el trabajo. “Se debe consultar para descartar primero una anemia severa o problemas de las glándulas tiroides. Se realiza una evaluación neurocognitiva, porque la niebla mental por el momento no es un problema permanente, pero la recuperación puede llevar entre 3 a 7 meses”.

El tratamiento es una estimulación cognitiva a través de ejercicios y juegos de memoria, entrenamiento al aire libre, consumo de vitaminas, y en casos graves fármacos, estimulantes de la memoria y potenciadores cognitivos.