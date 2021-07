La vacuna de la gripe puede proteger de algunos efectos graves del COVID

La vacuna contra la gripe podría proteger de algunos efectos graves del COVID-19, según sugiere un estudio que analiza datos de pacientes de todo el mundo e indica que los no vacunados tienen hasta un 20 % más de probabilidades de ingresar en la UCI. No obstante, los investigadores destacaron que la vacuna contra la gripe no sustituye "en absoluto" a las del coronavirus.



Fuente: EFE