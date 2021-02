En Israel 523.000 personas ya recibieron las dos dosis de vacuna Pfizer, de las cuales, solamente 544 llegaron a contraer el virus, 540 de forma leve y 4 de manera grave. La tasa de mortalidad es cero.

“Los datos de Israel con la vacuna de Pfizer son realmente alucinantes en la población vacunada: un 94% de caída en los casos de COVID19 sintomática, y una caída idéntica de los casos graves”, destacó el científico Gorka Orive.

Pfizer Inc. y BioNTech enviaron nuevos datos a la FDA sobre la vacuna COVID-19 cuando se almacena entre -25 ° C y -15 ° C, temperaturas que se encuentran más comúnmente en congeladores y refrigeradores farmacéuticos. Esto facilitará la distribución y conservación.

A medida que se obtengan datos de estabilidad adicionales, Pfizer y BioNTech anticipan que la vida útil y / o la fecha de vencimiento podrían extenderse, y se puede considerar el almacenamiento alternativo a temperatura a corto plazo.

La vacuna, que se basa en la tecnología de ARNm patentada de BioNTech, fue desarrollada tanto por BioNTech como por Pfizer. BioNTech es el titular de la autorización de comercialización en la Unión Europea y el titular de autorizaciones de uso de emergencia o equivalentes en los Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y otros países antes de una solicitud planificada para autorizaciones de comercialización completas en estos países.