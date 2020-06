El comunicador especializado en ciencia, Federico Kukso, compartió un repaso de las cifras sobre los intentos por descubrir la fórmula para la vacuna contra el Covid-19.

De las 161 candidatas, 10 están en una de las cuatro fases de pruebas clínicas. Si bien la mayoría presenta similitudes en su composición son nueve las que tienen diferentes productos, categorías y plataformas.

La que se encuentra en fase más avanzada es la que desarrolla la Universidad de Oxford, la cual se denomina AZD1222 y se sitúa en su segunda etapa que incluirá ensayos en voluntarios de Inglaterra y de Brasil.

Los primeros pasos se dieron en abril, cuando se completaron más de 1.000 inmunizaciones. El siguiente incluyó a 10.260 adultos y niños

La actual etapa contempla una expansión del rango de edad con grupos de: 56-69; 70; y de 5 a 12 años.

Aquí los investigadores evaluarán la respuesta del sistema inmunológico a fin de determinar si existe variación en qué tan bien reacciona la vacuna en adultos mayores y niños.

En la fase tres verán cómo funciona la vacuna en mayores de 18 años. Aquí observarán cómo la vacuna previene el contagio del Covid-19.

“Los ensayos clínicos están avanzando muy bien y estamos probando si puede dar protección a una población más grande, estamos agradecidos por el enorme apoyo de los voluntarios#, dijo el profesor Andrew Pollar, cabeza de la investigación en Oxford.

Los participantes deben cumplir algunos requisitos, entre ellos, no haber dado positivo al Covid-19, ni estar embarazada o intentando quedar en ese estado, no encontrarse en etapa de amamantamiento, no haber formado parte de ensayos de la vacuna del adenovirus.