El Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades, realizó un resumen de las amenazas y el rápido aumento de una variante del SARS-CoV-2 con múltiples mutaciones de proteínas de pico observadas en el Reino Unido.

El virólogo y bioquímico Pablo Sotelo destacó partes del informe en su cuenta de Twitter sobre esta nueva variante y señaló que es importante notar que los virus mutan, cambian, eso es normal y predecible y que existen muchas variantes de coronavirus presentes en el mundo.

La variante VUI 202012/01 representa actualmente el 10% de todas las secuencias detectadas en el Reino Unido en la última semana y va aumento. Según la ECDC, esta variante ya fue detectada en Dinamarca (9 casos), Holanda (1), Australia (1). Además, se han reportado 4 casos en Bélgica.

“Lo que más llama la atención es lo rápido que esta cepa se ha distribuido en la población, se estima que esta cepa ha tenido un aumento de 0,4 en su R, presentando un aumento estimado en la transmisibilidad del 70%”, señala.

El profesional afirma que existen varias preguntas por responder sobre esta nueva variante. Sin embargo, hasta ahora no se ha visto que genere una infección más severa.

“Probablemente, la mayor pregunta tiene que ver si la vacuna será protectiva contra esta variante. La mayor parte de las vacunas utilizan a la proteína S, por lo que cambios en esta proteína pueden generar una evasión en la respuesta inmune”, agregó.

Continúa diciendo que se vio que podría ser que la vacuna tenga una menor capacidad de protección contra esta variante sin embargo, esto debe ser evaluado.

Agregó que son muchas las preguntas que faltan responder sobre la variante. “Pero hasta este punto no hay nada que sugiera una mayor virulencia. Además, existen varios epítopos neutralizantes en el virus por lo que no hay datos que supongan que la vacuna no sea efectiva para esta variante”, puntualizó.

Para del informe del señala que debido a que actualmente existe una falta de evidencia para indicar el grado en que la nueva variante del virus se propaga fuera del Reino Unido, se necesitan esfuerzos para prevenir y controlar su propagación e indican los siguientes puntos:

Se insta a las autoridades y laboratorios de salud pública a analizar y secuenciar los aislados de virus de manera oportuna para identificar los casos de la nueva variante.

Las personas con un vínculo epidemiológico con casos con la nueva variante o antecedentes de viajes a áreas que se sabe están afectadas deben ser identificadas inmediatamente para probar, aislar y hacer un seguimiento de sus contactos con el fin de detener la propagación de la nueva variante.

Si se identifican casos infectados con esta nueva variante de SARS-CoV-2 u otras nuevas variantes de SARS-CoV-2 de posible preocupación, los países deben notificar a través del Sistema de Alerta Temprana y Respuesta de la Unión Europea.

Es necesario comunicar al público la importancia de la estricta adhesión a las intervenciones no farmacéuticas de acuerdo con las políticas nacionales y, en particular, se debe hacer hincapié en las orientaciones sobre cómo evitar viajes y actividades sociales no esenciales.

Los laboratorios deben revisar el rendimiento de la PCR y la eliminación del gen S. La PCR podría utilizarse como indicador de los casos con la nueva variante para una posterior secuenciación e investigación.

Se debe realizar un seguimiento de los casos sospechosos de reinfección por COVID-19, estrechamente acompañados de la secuenciación de los respectivos virus aislados de estos casos. De manera similar, los casos con fracasos del tratamiento con plasma de convalecencia o anticuerpos monoclonales deben estudiarse más a fondo.

Este es el informe del CDC Europeo sobre la nueva variante VUI 202012/01 (variante 1 de diciembre del 2020), SARS-CoV2 del Reino Unido.https://t.co/Pgfi7wPcXi

Abro hilo para comentar las cosas que considero más relevantes en el informe 1/9. — Pablo Sotelo (@pablosot76) December 21, 2020

Con la implementación de la vacunación, se debe garantizar un estrecho seguimiento de las personas vacunadas con COVID-19 para identificar posibles fallos de vacunación e infecciones progresivas. Los aislamientos de virus de estos casos deben secuenciarse y caracterizarse genética y antigénicamente.