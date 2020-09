Los comercios fronterizos hasta la fecha son los más afectados en esta crisis sanitaria por el COVID-19 a nivel país. Solo en Alto Paraná existen unos 80 mil desempleados, tanto en el sector formal con en el informal. Hasta la fecha no se logró avanzar con las negociaciones para la reapertura del Puente de la Amistad.

Según Iván Airaldi, secretario de Industria y Comercio de la Gobernación del Alto Paraná, destacó que existe muy poca ayuda por parte del Gobierno para estas personas desempleadas y para los comerciantes. “Son unos 80 mil desempleados en el Alto Paraná, esto sería en el sector formal e informal. Solo en Ciudad del Este hay unas 45 mil personas desempleadas”, afirmó en contacto con canal GEN.

Resaltó que están pasando por una situación muy preocupante en esta zona de país, tanto en lo económico como en los números de casos confirmados hasta la fecha. “Son tres los pilares que mueven la economía en el departamento que son agronegocios, los estudiantes universitarios de Brasil y el microcentro de Ciudad del Este”, resaltó.

Afirmó que hasta el momento los agronegocios siguen generando un buen movimiento con la venta de sus productos. En cuanto al segundo, que son los 25 mil estudiantes que venían de Brasil y generaban un buen circulante, hasta la fecha está totalmente parado. “Los estudiantes generaban un consumo importante en los barrios de Ciudad del Este, ya que pagaban la facultad, sus departamentos, comida, combustible, compraban prendas de vestir y consumo en los bares, hemos perdido eso”, puntualizó.

Resaltó que otro de los más afectados es el microcentro de Ciudad del Este, capital del departamento, zona que mensualmente movía millones de dólares y que ofrecía unos 40.000 puestos de trabajo, pero que ahora está prácticamente muerto con el cierre de las fronteras.

Agregó que hay mucha presión con la reapertura del Puente de la Amistad y que esto genera una falsa expectativa en la ciudadanía. “Muchos creen que con la reapertura del puente las cosas van a mejorar, pero no hay ninguna garantía que mejoren o no las cosas porque no sabemos lo que va a pasar y porque el lado brasileño también está muy resentido, además de que el dólar está alto”, apuntó.

CRÉDITOS DE SALVATAJE

Airaldi manifestó que desde el lado paraguayo necesitan la ayuda del Gobierno con herramientas que los ayuden a reactivar la economía en estas zonas. “Necesitamos herramientas para reactivar la economía regional. Las herramientas serían crédito de salvataje al sector afectado, en especial a las pymes, pero que no entre por el sistema ordinario de los créditos”, sostuvo.

Explicó que el sistema ordinario consiste en la serie de requisitos como el presentar los 6 últimos pagos de IVA, balance cerrado del 2019, que no tengan Informconf y que tengan buena referencia. “Hoy, cerca del 70% de las empresas no reúnen estos requisitos y menos en esta crisis sanitaria”.

Resaltó que muestra de eso es que en Alto Paraná solo el 14% ejecutó el Fogapy. “Eso significa que de cada 100 empresas que pidieron el crédito, solo 14 pudieron acceder, porque son las empresas que reúnen los requisitos. El resto ya se fue mazo”, indicó.