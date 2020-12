Así lo confirmó el presidente de dicha Cámara, Julio Benítez, quien a su vez manifestó que las ventas no mejoraron este mes de diciembre como los comerciantes esperaban.

Según su estimación, la situación incluso puede volverse mucho más crítica a inicios del 2021. “Nos preocupa a nosotros que, si en esta fiestas de fin de año donde circula dinero la gente solo gasta lo necesario, no sabemos cómo serán los siguientes meses del 2021 porque no hay reactivación económica y no hay circulante de dinero”, expresó Benítez en entrevista con el Trece.

Adelantó que, debido al efecto negativo de la pandemia, seguirán cerrándose los negocios a raíz de que no podrán enfrentar las deudas que vienen arrastrando por lo que pidió una ayuda al Gobierno. “Nosotros pedimos que compren nuestras deudas porque seguimos pagando lo que teníamos antes de la pandemia”, afirmó.

Sumado a la crisis, el comerciante también indicó que existe una competencia desleal por parte de los vendedores informales que se ubican en lugares públicos (calles y veredas) afectando a los permisionarios.

Al respecto, señaló que trataron de combatir la informalidad con ayuda de la Municipalidad de San Lorenzo y la Policía Nacional, sin embargo, lastimosamente no pudieron lograr el objetivo debido a la falta de firmeza por parte de las autoridades de la ciudad, según comentó.