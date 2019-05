El contrabando y las falsificaciones de estos productos, con más perfumes que cosméticos, “representan el 30 % del mercado”, una cifra importante para un país pequeño como Paraguay, explicó el vicepresidente de la Cámara de Importadores de Perfumes y Cosméticos (Caimpeco), Juan Pablo Jaeggli.

“El sector mueve unos 150 millones de dólares anuales en Paraguay y pierde entre 30 y 40 millones de dólares a causa del contrabando y las falsificaciones”, explicó Jaeggli.

Estas copias de las fragancias dan al comerciante “un margen de entre el 50 % y el 60 % frente al 10 % o 12 %” que obtendría con la venta de los originales.

Sin embargo, el vendedor no siempre es consciente de que el producto que ofrece no es el verdadero, ya que en ocasiones llegan mezclados con los reales.

Ninguna marca escapa de las falsificaciones, pero son más proclives a la imitación aquellas que son más demandadas y, a simple vista, resulta difícil para el comprador distinguir un frasco original de uno fraudulento.

Federico Hutteman, que lleva más de 10 años trabajando como abogado de marcas cosméticas internacionales en Paraguay, aseguró que “las falsificaciones de productos cada vez son mejores”.

Las marcas detectan las copias porque conocen “las normas de seguridad que vienen en sus cajas”, pero esos requisitos de etiquetados son completamente ajenos para quien adquiere el perfume o el cosmético.

Tanto Jaeggli como Hutteman coinciden en que la única forma que el comprador tiene para identificar la copia es con la prueba, ya que el olor de la fragancia no dura, o como mucho logra reproducir las notas iniciales, pero no las finales, mientras que si se trata de cremas o cosméticos no se puede esperar de ellas el efecto prometido.

Hutteman señaló que el mayor punto de venta de productos falsificados es Ciudad del Este, “porque el comercio fronterizo es muy fuerte”.

Hutteman, como representante legal de estas marcas, trabaja en seguir las incautaciones que se producen sobre todo en los puertos fluviales del país.

“El año pasado, solo de dos marcas se incautaron unos 500.000 frascos (falsificados) que en el mercado se podrían vender a unos 50 dólares cada uno”, apuntó el abogado.

El director de Observancia de la Dinapi, Fernando Garcete, confirmó que “se han incautado perfumes, productos que imitan la fragancia e imitan el empaquetado, y en algún lugar ponen que es una versión”.

Además, también revisan que cuenten con permisos sanitarios, sobre todo en el caso de los cosméticos y cremas, aunque sostiene que estos productos no son los más falsificados, al contrario que otros como electrónica, juguetes o relojería.