El domingo pasado, tras explotar el caso ‘Lolo’ Abente, Edgar Monges, presidente del 12 de Octubre de Itauguá, confirmó en Cardinal que los futbolistas del plantel principal se habían quedado a compartir un asado tras la movilización sabatina.

En este sentido, Monges no supo explicar si la comida fue preparada por los jugadores, si se les llevó la carne ya lista a las dependencias del club o si un tercero, un parrillero, les preparó in situ. Monges también confirmó que él, que no está dentro de los rigores el protocolo sanitario-deportivo, compartió “un rato” con los atletas.

Paradójicamente, 12 de Octubre es hoy el club más afectado con 35 casos de COVID-19 detectados en su plantilla. Su partido de este fin de semana fue postergado. Puede ser, o no, la explicación de lo acontecido en el conjunto ñandutí. La investigación corre por cuenta del Departamento Médico de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

“Llama y bastante la atención, por qué tantos infectados en el 12 de octubre, más de 30 y otros casos sin determinar”, afirmó el doctor Gerardo Brunstein, jede médico de la APF, en charla con Radio 1.000 AM.

También hay afectados en el Sportivo San Lorenzo (13), Guaraní (4) y casos sin determinar en el cuerpo arbitral. El equipo rayadito mantuvo amistosos con Olimpia la semana pasada. Por su lado, el cacique no tuvo amistosos, ni entre los equipos de su propia plantilla.

Según pudo saber HOY Deportes, este mediodía se celebraría una reunión de urgencia entre los presidentes de los clubes y la reanudación del Apertura 2020 podría ser postergada.