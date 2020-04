Reapareció el campeón de Europa en 2008 y último Pichichi (goleador) no extranjero de la Primera División española.

En este sentido, rememoró su paso por el Ciclón de barrio Obrero en una charla hoy con radio Monumental. “Fue muy grande esa experiencia para mí”, afirmó

El ‘gitano’ formó parte de aquel Cerro campeón invicto del Torneo Clausura 2013 y la posterior conquista del Apertura 2015. Allí compartió con jugadores que hoy día son pilares de la selección nacional, uno de ellos, Miguel Almirón. “Estaba claro que este iba a llegar a ser un grande del fútbol”, refirió sobre el actual jugador del Newcastle United inglés.

Güiza reveló que un par de temporadas después de su salida de barrio Obrero se le dio la chance de volver al Paraguay, pero se negó. Y he aquí el motivo: “Me llamó Olimpia y le dije, ‘lo siento soy azulgrana’. Yo no podía eso hacerle a Cerro, Cerro me dio todo y quiero mucho a esa hinchada”, señaló.

El jugador sigue activo a sus 39 años y milita en las filas del Atlético Sanluqueño del Grupo IV de Segunda División B, en su Cádiz natal.