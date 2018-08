Liberación (Intermedia) mide en su estadio, el Atanacio Villagra, desde las 14:45 horas al Deportivo Alto Paraguay de Fuerte Olimpio (UFI), único representante chaqueño en el torneo.

Las situaciones estarán bajo la atenta mirada del árbitro Ulises Mereles.

Hasta la fecha ni un solo representante de la Unión de Fútbol del Interior (UFI) a conseguido anotarse en segunda ronda, aunque sí ya se dio el primer triunfo de un equipo de categoría inferior a uno superior (River a Independiente CG).

Para la sexta y última semana quedan los siguiente compromisos: Atlético Juventud vs. Fulgencio Yegros (Ñ), Pilcomayo vs. Sol de América, 12 de Octubre (I) vs. Ovetense y Teniente Fariña vs. Deportivo Capiatá.

Los clasificados son Cerro Porteño, R. I. 3 Corrales, Olimpia, Fernando de la Mora, Sportivo Luqueño, General Caballero ZC, Libertad, Resistencia, Deportivo Santaní, Sportivo Trinidense, Sportivo San Lorenzo, 2 de Mayo, Deportivo Caaguazú, Rubio Ñu, River Plate, 3 de Febrero, Nacional (La Academia), General Díaz y Guaraní.

QUINTA SEMANA

MARTES 28

* General Caballero CG 0-3 Atlético 3 de Febrero.

* 13 de Junio 1 (3)-1 (4) Nacional.

MIÉRCOLES 29

* 1º de Marzo 0-2 General Díaz.

JUEVES 30

* Alto Paraguay - Deportivo Liberación.