La de hoy fue la decimoséptima victoria consecutiva para los "All Blacks", campeones del mundo en los torneos de 1987, 2011 y 2015, el equipo que más copas ha acumulado desde que comenzaron estos mundiales.

Namibia abrió el marcador en el minuto 2 gracias a un penal que anotó el medio scrum Damian Stevens (0-3).

Pero no tardaron demasiado en reaccionar los "All Blacks", ya que en el minuto 5 el ala Sevu Reece marcó el primer try del partido (5-3), aunque falló en convertir el apertura Jordie Barrett.

El segundo try llegó gracias al central Anton Lienert-Brown (m.20, 10-3), también con fallo en la transformación, aunque poco después, en el minuto 25, el namibio Stevens volvió a anotar otro penal (10-6).

Hasta entonces, Namibia se resistía a derrumbarse frente al triple campeón mundial, y Stevens de nuevo marcó otro penal en el minuto 29 (10-9), quedando sólo a un punto de diferencia de los favoritos del torneo.

Nueva Zelanda no ha perdido ningún partido en este campeonato, y tampoco en los dos anteriores, mientras que Namibia lleva anotadas 21 derrotas en estos torneos, 22 con la de hoy.

De hecho, el único antecedente que existe en la Copa Mundial entre los dos equipos acabó con una victoria de los "All Blacks" por 58-14 en el Mundial anterior, disputado en Inglaterra.

Nueva Zelanda comenzó a encontrar problemas con la tarjeta amarilla que recibió el pilar derecho Nepo Laulala, lo que le dejó fuera de la cancha durante diez minutos.

Sin embargo, los "All Black" parecieron reaccionar más tarde, y en el minuto 35 Angus Ta'avao, que había entrado 5 minutos antes para reemplazar al ala Sam Cane, anotó el tercer try, con conversión positiva por Jordie Barrett (17-9).

El ritmo del partido comenzó a dar un giro radical, con los namibios disminuidos y los oceánicos dueños de la cancha.

Ya en el tiempo de descuento antes del descanso, el talonador Ben Smith anotó el cuarto try, y por lo tanto el punto adicional en la clasificación, con conversión exitosa de Jordi Barret (24-9).

Los "All Blacks" volvieron a anotar dos ensayos en pocos minutos, uno por el pilar Joe Moody (m.41, 29-9) y otro por Lienert-Brown (36-9), en ambos casos por transformación de Jordie Barret.

Los "All Blacks" eran ya imparables. En el minuto 51 Reece volvió a apuntarse otro try (43-9), el segundo suyo y el séptimo de su equipo, y Jordie Barrett agregó dos puntos más.

Luego le tocó el turno a Samuel Whitelock (m.55, 50-9) y en el minuto 67 a Ben Smith (57-9), que se anota otro ensayo a su cuenta personal, en ambos casos con dos puntos adicionales del apertura Barrett.

El penúltimo try para los "All Blacks" lo anotó el apertura Barret (m.75, 64-9), y él mismo transformó. El último fue para TJ Perenara (m.78, 71-9), con conversión fallida de Barrett .

Con este resultado, Nueva Zelanda pasa a liderar el grupo B, con 14 puntos, cuatro más que Sudáfrica e Italia, mientras que Namibia comparte la cola con Canadá, ambos con 0 puntos.