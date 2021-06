El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Noël Le Graët, adelantó este martes que hablará con el seleccionador, Didier Deschamps, aunque dio a entender que el puesto del entrenador no corre riesgo, a pesar de la derrota ante Suiza en los octavos de la Eurocopa.

"No, creo que no. No hay que confundir las cosas, necesitamos hablar", dijo en declaraciones a los medios un decepcionado Le Graët, respondiendo a preguntas de los periodistas sobre la continuidad de Deschamps.

"Le tengo mucho cariño (a Deschamps) y conozco las vicisitudes del fútbol, como todos ustedes", agregó el dirigente que contrató en 2012 al técnico, quien tiene contrato con los "Bleus" hasta finales de 2022, cuando acabe el Mundial de Catar.

Le Graët reconoció que está "evidentemente decepcionado" porque pensó que iban a ganar cuando Francia ganaba 3-1 a solo 15 minutos del final del encuentro.

Suiza igualó con dos goles en los últimos 10 minutos y se clasificó a los cuartos de final en la tanda de penaltis.

El presidente de la FFF ha sido siempre un firme defensor de Deschamps, a quien mantuvo en el cargo después de la dolorosa derrota en la final de la Euro ante Portugal en 2016 en la que Francia era anfitriona. Dos años más tarde, los azules de Deschamps ganaron el Mundial de 2018 en Rusia.