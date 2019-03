El nuevo entrenador del equipo gumarelo ya dirigió anoche su primer entrenamiento al mando del plantel principal.

En este sentido, el presidente Francisco Giménez Calvo dijo que el estratega albiceleste es consciente de “su principal desafío como entrenador”.

“Esperamos que él se pueda integrar al club, viene con mucha ilusión. Estamos muy esperanzados en que va realizar un buen trabajo, tiene la edad para trabajar duro”, sostuvo hoy en charla con Deportes Uno.

El dirigente indicó que Leonel Álvarez ya es página pasada y que como institución no van a volver a tocar el tema, de no ser necesario. ”Libertad no es un club que hable mal de un entrenador que termina su ciclo”, soltó.

Chamot tendrá su primer desafío este fin de semana cuando el Guma visite al Sportivo Luqueño en la cancha de Rubio Ñu por la décima fecha del Apertura. La próxima semana debe visitar al Gremio en Porto Alegre por Copa Libertadores.