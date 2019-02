20 equipos repartidos en cuatro grupos protagonizan este torneo que tiene entre sus grandes ausentes a la selección de Presidente Franco, el último campeón.

La selección de dicha localidad quedó fuera en el preliminar al perder con Minga Guasú, que accedió para meterse a la llave C y juega el partido inaugural.

Las sedes de los partidos son Ciudad del Este y Juan León Mallorquín.

La fase grupal va del 13 al 17 de febrero, el play off desde el 18 y entre el 20 y 22 el cuadrangular final.

La competencia se extiende hasta el 22 de este mes, previéndose una finalísima para el día 23 si existiese paridad de puntos.

HOY

*En Ciudad del Este:

18:00: Piquete vs. Ypacaraí y Amambay vs. Encarnación.

21:00 (actos inaugurales): Paranaense vs. Benjamín Aceval y San Pedro vs. Caazapá.

*En Juan León Mallorquín:

18:00: San Ignacio vs. San Bernardino.

21:00 (actos inaugurales): O’Leary vs. Minga Guazú, JL Mallorquín vs. Altos y Ñemby vs. Villa Hayes.

EMPAREJAMIENTOS

SERIE A

Paranaense, Concepción, San Pedro, Benjamín Aceval y Caazapá

SERIE B

Amambay, Encarnación, Ypacaraí, Tebicuary y Piquete Cué

SERIE C

O´Leary, Villa Hayes, Coronel Oviedo, Minga Guazú y Ñemby

SERIE D

Mallorquín, Horqueta, San Ignacio, Altos y San Bernardino