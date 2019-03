Una discusión desterró a Ignacio Don hasta del banco de Guaraní. El arquero admitió que pasó “lo que no quería que pase”.

El veterano guardameta desapareció del horizonte del entrenador. En este sentido, el propio Ignacio Don admitió que protagonizó un ‘cruce’ “frente a todos los muchachos” con Gustavo Florentín.

“Hubo una discusión con el entrenador, por diferencias en todo”, alegó el ex Nacional y Cerro Porteño hoy en radio Cardinal.

Explicó que la raíz del asunto estuvo en afirmaciones que hizo Florentín sobre él, lo que mereció una respuesta de su parte. “Se refirió a mi persona y no fue así. Le di mi opinión al entrenador, no me pude quedar callado”, indicó.

"No hice nada fuera de lugar, al contrario, respeto a todos y trabajo día a día para dar lo mejor”, agregó.

Don lamenta el episodio ya que “pasó lo que no quería que pase” y entiende que seguirá fuera de las convocatorias hasta el final de su contrato (diciembre) o la salida del estratega.