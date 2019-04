Gustavo Morínigo está consciente de que falta mucho para dotar al conjunto sub 17 de mayor soporte en los partidos que anima. Pero valora el denuedo de sus jugadores y tiene fe de que se meterá al mundial de Brasil.

"Tenemos mucho por mejorar, porque si algo nos faltó fue seguridad defensiva", dijo el técnico en rueda de prensa.

Paraguay tuvo una importante levantada en la fase de grupos del Sudamericano de Perú y justo en el tiempo límite, antes de pasare al fracaso a cuyo borde estaba.

Ganó dos de seguido y clasificó, algo que reportó seguridad. "A partir de ese factor trabajaremos mejor porque el hexagonal será demasiado difícil", consideró.

Reconoció que "nuestro desempeño no fue el mejor, no desplegamos mucho fútbol. Se vio más empuje que otra cosa" y que "nuestra forma de jugar no fue tan vistosa".

El estreno albirrojo en esta nueva etapa será con Uruguay, este martes a las 19:50 horas en Lima.