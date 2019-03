Sin embargo, tras la reunión celebrada hoy en Miami, el Consejo Ejecutivo del organismo sudamericano resolvió que el certamen se realice en América del Sur.

Uno de los fundamentos para rechazar la candidatura de Estados Unidos es que en el mes de octubre del 2018, FIFA dio el visto bueno para que la Copa se desarrolle en esta parte del continente.

Asimismo, Conmebol explicó que no podía dar curso a un pedido de la US Soccer de realizar un campeonato nuevo, ya que no podían desconocer los 103 años de vigencia de su torneo fundacional.

Aunque las especulaciones dan cuenta de que la edición 2020 será en Argentina y Colombia, la decisión queda en el tintero. Conmebol reconoce la postulación de ambos países.