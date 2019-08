El ‘Colorado’ cuenta su verdad.

Su experiencia le dice que aún hoy es aborrecido por una importante facción de la hinchada cerrista, por el que fue su comentado paso al tradicional rival.

Gamarra se sinceró y reveló detalles poco o nada conocidos de aquel episodio. En este sentido, el exdefensor aseveró que tras culminar su contrato con el Palmeiras brasileño ya había decido volver al club que le vio debutar en Primera.

“Yo quise terminar mi carrera en Cerro. Cuando volví al país quería hacer mi última temporada”, indicó en Futgol 970.

Pero, y siempre hay un pero, las cosas no se dieron como él esperaba. “Hablé con la gente de Cerro y el técnico me dijo que haga una prueba. Me pidieron una prueba, a mis 37 años, imagínate”, afirmó.

Gamarra reconoció que se fue dolido de Cerro por el trato que recibió, y lo resume en una frase: “Me cerraron las puertas”.

OLIMPIA

En enero de 2007, el ‘Colorado’ firmó con Olimpia dando paso a una oleada de críticas hacia su persona. La reacción de los aficionados azulgranas no se hizo esperar.

“Lo de Olimpia surgió en un tereré. Así rápido, cerramos, en un ratito”, relató.

Gamarra se fundió en elogios hacia la institución franjeada, donde dice le trataron “como si hace 10 años estuviese con ellos” y valoró el tiempo que pasó en sus filas, pese a que se trataba de la peor época del club.

“Yo a Olimpia no fui por plata. La gente dice que fui por plata, pero Olimpia estaba mal, plata era lo que no había. Fui porque quería terminar mi carrera en un club grande”, señaló.

Su compromiso con el Decano fue tal que llegado un clásico tuvo que filtrarse ambos tobillos para no perderse el partido. “Para que no digan que no quise jugar contra Cerro. Me filtré y jugué, ni te cuento lo que fueron (dolor) los días posteriores”, alegó.

Gamarra dice no tener “una sola palabra” contra Olimpia y su gente y que de hecho son los franjeados los que hoy día le reconocen por la calle.