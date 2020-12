El entrenador del representativo español no oculta su preocupación por el bajo momento en cuanto a rendimiento que muestra Barcelona, sobre todo en el campeonato local.

"Claro que estoy preocupado", admitió hoy el técnico Ronald Koeman, quien con más sombras que luces lo lleva al equipo en la novena posición de la Liga.

Este domingo, Barcelona mide de local a Levante. En la clasificación está distante a doce puntos del líder que es Atlético Madrid.

Sin embargo asegura que tiene mucha confianza en la recuperación. "Si no la tuviera no podría trabajar. Me siento cómodo", afirmó.

Pero insistió en que "me siento preocupado. Tenemos que mejorar la labor en defensa, aunque no es un punto que me obsesione demasiado".

"El equipo es irregular. Estamos tocando fondo y eso obliga a mejorar detalles. Estoy convencido de que lo haremos y ganaremos los partidos", manifestó.

A pesar de que no se habla de su futuro, empero su continuidad ha sido objeto de debates y para el 2021, en estas circunstancias no le espera larga vida en el banquillo culé.