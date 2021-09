Presentada por Common Goal, “Football For God” busca las mejores iniciativas a nivel mundial que utilicen al fútbol para lograr una transformación social. Completan la terna de finalistas dos iniciativas globales: ISF Cambodia y Pledgeball.

La campaña desarrollada para el Club Puerto Diana & Kyrios será la única representante de Sudamérica en la final del World Football Summit Industry Awards.

“Estamos orgullosos de poner en el mapa global de la industria deportiva a Paraguay, a través de una campaña que en su momento logró visibilizar el desafío que existe aún en nuestro país de profesionalizar al fútbol y a todos los deportes” comentó Ricardo Arias, Director de 23 Sports.

Los premios WFS Industry Awards fueron creados para reconocer y recompensar los logros de ejecutivos, gerentes, patrocinadores, agencias, medios de comunicación, ONG y otros profesionales cuyo talento, pasión y dedicación ayudan a hacer del fútbol el mayor espectáculo de nuestro tiempo.

Desde su creación, han sido premiados diferentes campos y sectores de la industria del fútbol, algunos de los renombrados ganadores han sido: VISA, Giuseppe Marotta (Former General Manager of Juventus), Darren Eales (President of Atlanta United), Christian Seifert (DFL), Banco Santander, Atlético Madrid, Coca Cola, Eleven Sports Media, Bundesliga, Horizm, etc

Tras dos años marcados por el paso de el Covid-19, la gala final volverá a ser física y presencial. En ella, se conocerán a los ganadores, la cual se llevará a cabo el miércoles 22 de septiembre en el Estadio Wanda Metropolitano (Atlético de Madrid).