En su visita a la Secretaría Nacional de Deportes, Espínola compartió sus emociones al volver a su país luego de una gran temporada.

“Fue un año bastante largo y sin duda estar de vuelta en casa después de mucho da mucha tranquilidad, sobre todo después de un año de muchos cambios e incertidumbre. Ahora estoy en casa y estaré por lo menos por tres meses entrenando y de por ahí competiré en algunas carreras de mountain bike”, inició explicando la atleta guaraní.

“Creo que me perdí un poco del momento que es volver de Tokio, pero tenía que continuar con la Temporada en España, con el Equipo, y se sintió un poco raro el no poder venir y estar con mi familia y con toda la gente que me acompañó en el camino a Tokio. Es al final la forma como funciona este deporte y uno tiene que ser profesional y continuar con los compromisos. Pero ahora puedo estar acá y ver a mi gente.”, prosiguió.

Espínola mencionó que “recién ahora estoy dimensionando lo de Tokio. Después de Tokio fui a seguir compitiendo en Europa y en ese momento me pareció una carrera más; luego al hablar con gente me di cuenta que no fue poca cosa, que realmente fue un gran paso en mi carrera y ahora siento una tranquilidad”.

“Tokio era mi objetivo, ahora puedo decir que soy libre de alguna forma y que lo que ahora pueda lograr es porque adoro este deporte y solo queda continuar el camino disfrutando, mantenerme en este nivel y seguir porque sé que soy capaz. Lo que se vivió en Tokio a uno le da mucha confianza. Después de Tokio entendí que las capacidades están ahí y es solo creer en uno mismo”, reafirmó la joven deportista olímpica.

En la planificación a corto y mediano plazo quedan pocas semanas de relajo para luego volver a los entrenamientos. “Mis vacaciones ya iniciaron y ya me di un par de semanas para hacer las cosas que tenía pendiente en España. Estos días serán disfrutar de mi familia para luego abocarme al cien por ciento en mi preparación con entrenamientos planificados para las siguientes temporadas y además tenemos ODESUR que es un objetivo muy grande para mí y para el Paraguay”, comentó.

Seguirá pedaleando en las rutas europeas.

Al tiempo de informar que volverá a competir en los circuitos ciclísticos europeos, Agua Marina anunció que muy pronto se tendrá una novedad importante en lo que respecta a su carrera como ciclista de élite en el viejo continente. “Voy a estar en un nuevo equipo que es algo que me da mucha emoción y estoy muy entusiasmada”, adelantó.

“Es un nuevo proyecto, nuevo ambiente, nuevos compañeros y eso me recarga y estoy entusiasmada. Hoy vuelvo a casa con la tranquilidad que el próximo año voy a seguir mi carrera en una nueva casa, que mi carrera continua y que estoy más firme que nunca”, dijo.

La atleta, que ya lleva varias temporadas compitiendo en Europa, expresó que “sentir que se valora la carrera de uno es muy lindo. Sé que estoy lejos y mucha gente no sabe lo que hago pero de repente tener este proyecto y escuchar decir -algo está haciendo Agua Marina por eso sigue teniendo un lugar en Europa- es algo que ayuda porque mucha gente no sabe realmente lo que significa estar lejos y en un lugar donde la competencia es muy dura”.

“Ganarse un lugar allá no es cosa fácil. Nos son campamentos, es estar en un equipo gracias al esfuerzo. Yo voy a entrenar y a competir. Los equipos me dan todos los materiales y más con el apoyo de la Secretaría que es bastante importante para darme un impulso, a mí y, por supuesto, a mi carrera.

Sobre el anuncio oficial del equipo donde correrá nuestra ciclista, Agua Marina comentó que en pocas semanas se hará el anuncio oficial y quedará aguardar para saber mayores detalles.

Asunción 2022, un desafío más.

La ciclista también habló de los Juegos Suramericanos Asunción 2022 puntualizando que “Asu te da un extra de motivación y te sentís que perteneces a un lugar, que estés compitiendo y ver a tus compatriotas es algo que te da una motivación extra, sentís que formas parte de algo”.

Así mismo, la atleta de élite remarcó la importancia de contar con el apoyo de los compatriotas. “De repente en Europa no me pasaba eso porque estaba aislada y a veces me preguntaba –porqué estoy haciendo esto, por quién hago esto?- y ahora hay diferencia. Lo sentí en los juegos olímpicos porque sentí a toda la gente acompañando y sabía que estaba representando a todo un país. Hay mucha diferencia cuando sabés que la gente te está apoyando y viendo tu esfuerzo a cuando parece que la gente ni se entera o ni le importa”.

“Soy muy agradecida con la gente que siempre me escribe, que me alienta porque para mi es sentir que a la gente si le importa lo que estoy haciendo, porque mucho tiempo me sentí muy lejos de casa, muy invisible, y eso no es tan lindo. Correr acá va ser especial”, finalizó.