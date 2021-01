“En esta ficción se narrará la historia completa del Mariscal: su infancia en un barrio humilde de Itauguá y sus primeros pasos en el fútbol en los años 90 por distintos clubes nacionales y su traslado a México para convertirse en uno de los atacante estrella del Club América de la primera división, culminando con la tragedia que sufrió a causa del atentado hace más de 10 años, en el 2010”, indica el comunicado de la agencia.

23 Sports Marketing Agency asegura que viene trabajando la idea “hace algunos años” con el objetivo de “contar, recordar y homenajear a uno de los futbolistas más importantes que tuvo el fútbol paraguayo”.

El acuerdo se hizo efectivo esta semana, luego de la firma del documento oficial que detalla las prestaciones o beneficios para ambas partes por los próximos años.

La serie arrancará su proceso de producción en los próximos meses y a través de las redes de 23 Sports Marketing se estará “comentando los avances y fecha de estreno de esta gran apuesta”.

El 25 de enero pasado se cumplió 11 años del atentado que casi le cuesta la vida al exdelantero y que puso punto y final a su carrera deportiva.

Cabañas, en un confuso episodio, se cruzó con Jorge Balderas Garza. El apodado “JJ” se encontraba en el bar “Bar” compartiendo con amigos. Casualmente, Cabañas había ido al mismo lugar.

Rondando las seis de la mañana de ese día, ambos coincidieron en los sanitarios donde aparentemente hubo un cruce de palabras de no más de tres minutos. Balderas Garza, respaldado por el arma que portaba no encontró mejor solución que disparar a la cabeza del ex América de México.

La noticia impactó al mundo entero. Las primeras horas fueron trágicas pues se hablaba de la muerte del delantero, quien sin embargo tenía aún signos vitales al ser socorrido.

Aquello menguó en algo el pánico, pero se vendrían momentos de mucha angustia porque el desenlace era toda una incertidumbre. No obstante, quitando fortaleza de algún lugar, Salvador Cabañas fue recuperándose de a poco hasta salir del coma. La vida estaba por segunda vez asegurada para el Chava.