Pablo Montero, entrenador de San Lorenzo de Almagro reconoció que con la presencia de los paraguayos Angel y Oscar Romero, el vestuario del club no tenía armonía suficiente.

“En el lugar de trabajo debe haber armonía. Pero se armó demasiado revuelo cuando se los sacó a los Romero”.

Así indicó el técnico del Cuervo a Olé de Argentina. Dijo que “tuve la suerte de jugar con David Trezeguet y Mauro Camoranesi, que fueron campeones del mundo y también fueron al banco”.

“No hubo privilegios como se había hablado antes acerca de los Romero. Ni de parte mía ni de parte de la dirigencia”, afirmó el uruguayo.

Los paraguayos fueron desvinculados a consecuencia de los permanentes roces que estos tenían con el plantel, los entrenadores de turno y la misma directiva azulgrana.

“Cuando no trabajás con armonía, no estás tranquilo. Ahora sin ellos hay más calma, el vestuario está más tranquilo”, aseguró.

Comentó también que “no se me dificulta sacar a un futbolista. A Néstor Ortigoza que ganó el título más importante del club lo saqué y no hubo inconvenientes”.

“Lo que sí quiero decir y me hago responsable es que a mí me llamó mucho la atención que cuando tomé la decisión, técnico y táctica de que no jugaran se armara mucho revuelo”, insistió.