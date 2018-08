El club del Tapiracuai se juega la permanencia y con presión extra debido al fuego cruzado entre titular Néstor Arévalos y el estratega argentino.

En este sentido, Arévalos inauguró hoy el segundo asalto de esta novela que se pone cada vez más caliente.

“Nuestro objetivo es la permanencia y tenemos que hacer lo imposible. A mí me molestó la declaración de Mario Jara. Su defensa es el ataque”, dijo el presidente en Deportes Uno.

Arévalos inició el choque al admitir públicamente que pretendía limpiar del plantel al argentino Alejandro Toledo, por el penal que erró ante Luqueño. Consecuentemente, Jara, sacó pecho por su jugador y advirtió que renunciaría si Arévalos se atreviese.

“Acá tenemos que ser ante todo respetuosos. Mientras esté yo al frente del plantel, no se va ir ningún jugador. No se le va tocar a ningún jugador. Nosotros nos vamos si se quiere tocar a alguno. Repito, y repito, mientras estemos nosotros no se va ir ninguno de los jugadores”, manifestó el DT en la 970 AM.

Según Arévalos, a raíz del entredicho, Jara prohibió su presencia en las concentraciones y en el vestuario, como medida inicial.

“¿Para qué contrata un técnico?, porque no arma él el equipo a ver si es tan fácil como cree. Como presidente lo que debe hacer es dedicarse al club. Esta clase de dirigente tiene que salir del fútbol, parece un barra brava”, remató Jara.

Por último, Arévalos dio a entender que la contra de Jara tampoco quedaría sin represalias. ”Estoy tranquilo por las declaraciones que hice. Cualquier dirigente haría lo mismo”, sentenció.