El lateral derecho se mostró reflexivo tras el electrizante clásico vivido ayer en la Nueva Olla.

En este sentido, Alan celebró la victoria con el club de sus amores, lo destacó, pero no olvidó las amistades que hizo en Olimpia, donde no quedó por “falta de regularidad”.

La cosa en la entidad decana marcha muy mal, tanto que le toca de lleno. "Me pone triste la actualidad de Olimpia, es uno de los clubes más importantes del país, de Sudamérica y del mundo”, alegó hoy en charla con Deportes Uno.

El ex Libertad dijo que le “entristece” ver a sus excompañeros “en la situación en la que están, todo trabajador quiere cobrar".

El futbolista sabe que su nivel dejó mucho que desear en su época de franjeado, lo que levantó roncha en la hinchada olimpista. Hoy la realidad pinta diferente, mas Alan asegura que lo intentó, día a día, para responder cuando aún pertenecía a Olimpia. "Analicé dejar el fútbol, le comenté a mi hermano que estaba muy bajoneado por no poder jugar, me esforzaba en cada entrenamiento en Olimpia y no se me daba", afirmó.

Hasta que apareció la oferta de Cerro Porteño, club del cual es hincha y donde actualmente goza de la consideración del técnico, Francisco Chiqui Arce. “Cuando no tenía mucha continuidad en Olimpia el profe Chiqui Arce me decía que quería contar conmigo, yo también quería estar ahí. Cuando se dio (la propuesta) le dije a mi representante: ‘vamos de una’”.

Y no hay secretos. Ahora se ve lo que se espera de él. "La verdad que después de mucho tiempo estoy teniendo mucha continuidad, que es lo que todo jugador necesita", sentenció.