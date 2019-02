"No quiero dirigir una selección, no me interesa, ya no estoy hecho para procesos largos de cuatro años. Tuve un acercamiento de la selección de Paraguay después de la salida de Juan Carlos Osorio, pero son varias cosas, una de ellas es la distancia. Quiero estar cerca de la gente que amo y la etapa de una selección para mí, ya pasó", dijo a los medios aztecas.

Víctor Manuel Vucetich es conocido en el fútbol mexicano como el 'Rey Midas' por ser uno de los técnicos más ganadores, con 5 títulos de liga, 3 de Copa y 3 trofeos de Liga de Campeones de Concacaf. Además, dirigió a la selección mexicana en el turbulento proceso hacía Brasil 2014, aunque sólo duró un mes.

"Lo que viví con la selección de México no fue un proceso sino una incongruencia. A lo mejor, en ese momento tan difícil para todos cuando el Tri estaba por quedar eliminado, hubo intereses que pudieron superar lo deportivo”, contó.

Por su lado, la Asociación Paraguaya de Fútbol ya presento en sociedad al argentino Eduardo Berizzo, quien a contrarreloj para armar el equipo que compita en la Copa América de este año.